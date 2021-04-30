Идлиб, Сирия, , 18:10 — REGNUM Протурецкие боевики и военные Турции, действующие в сирийской провинции Идлиб, получили воздушную поддержку от ВКС России, сообщает 30 апреля «Русская Весна».

По данным репортеров агентства, ВКС России применили осветительные авиабомбы, от вспышек которых часть джихадистов лишилась зрения.

Авиабоеприпасы ФОТАБ, дающие вспышку с силой света более 2 млрд кандел (люминесцентная лампа — 120 кандел), были сброшены на идлибскую зону для нейтрализации джихадистов, собиравшихся атаковать позиции турецких военных и подконтрольных им боевиков.

Напомним, в зоне «Идлиб» продолжаются столкновения протурецких боевиков Сирийской национальной армии и радикальных группировок.

Нападениям также подвергаются и блокпосты ВС Турции.

Особенно уязвимы позиции турецких военных и их боевиков в ночное время.

Соблюдая договоренности с Анкарой, российские ВКС применили против отрядов джихадистов, готовившихся к нападению, фотоосветительные бомбы, сбросив их в ночь на 30 апреля в районе населенных пунктов Хербет-Эль-Арус и Шуаргет-эль-Арз.

По данным разведки, в результате применения этих боеприпасов не только были сорваны атаки радикалов, но и часть боевиков лишилась зрения.

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