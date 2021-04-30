Мурманск, , 18:10 — REGNUM В Мурманске возбуждено уголовное дело в отношении бывшего министра природных ресурсов и экологии Анны Багровой. Ее обвиняют в пособничестве и растрате.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР, в 2019 году Багрова, будучи заместителем председателя комитета по тарифному регулированию, «устроила» на работу своего знакомого, который фактически не осуществлял свою трудовую деятельность. С августа по декабрь ему была незаконно выплачена зарплата в сумме около 400 тысяч рублей. По данным следствия, Багрова выполнила роль пособника председателя комитета.

Как сообщало ИА REGNUM, Анна Багрова заняла пост министра природных ресурсов и экологии Мурманской области в октябре 2019 года, а в начале 2021 года была отстранена от работы, а затем уволена.