Афины , , 18:10 — REGNUM Греция зафиксировала 2155 новых случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки, сообщает Национальная организация общественного здравоохранения 30 апреля. Накануне сообщалось про 2435 случаев, еще днем ранее — 2781.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: болезнь снова наступает — трансляция»

Общее число случаев составляет 345 033.

За сутки умерли 66 пациентов, в то время как с начала эпидемии было зарегистрировано в общей сложности 10 381 смертей.

Число интубированных пациентов составляет 802, из них 62,2% мужчины. Средний возраст больных под ИВЛ составляет 68 лет. В целом в больницы поступили 419 новых ковид-пациентов.