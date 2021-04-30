30 апреля 2021 | Время чтения 3 мин

На Украине обсудили новость о том, что основной из тем во время визита госсекретаря США Энтони Блинкена на Украину будет тема «безопасности», а также «помощи» Киеву.

Мирослава Романенко, , 20:46 — REGNUM Одной из основных тем во время визита госсекретаря США Энтони Блинкена на Украину будет тема безопасности, сообщил 30 апреля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Погремушка Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Прежде всего, безусловно, будем говорить о безопасности. Будем говорить о той помощи, которую могут предоставить США в реформах. Безусловно, будем говорить об экономике», — сказал глава внешнеполитического ведомства Украины.

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Новость обсудили зрители каналов «112 Украина» и «Первый независимый» на страницах украинских СМИ в социальной сети Facebook. Многие комментаторы отметили, что США ничего просто так не дают и за все придется платить. Иные отметили, что США не стоит вмешиваться во внутренние дела Украины.

«Главное, не вмешиваться во внутренние дела другой страны, это была бы с его стороны самая лучшая помощь», — отметила Элла Ю.

«Никогда американцы не были нашими друзьями…» — добавила Лариса П.

«Помощь взамен на что? Сына Джо пристроить опять?» — задала вопрос Zura Zura.

«И что? Господин поможет девальвацию прекратить, тарифы снизить, улучшить жизнь пенсионеров? Барин приехал бабло срубить», — отметил Николай А.

«Особенно в земельной реформе. Зачем воевать, пришел и выкупил землю у идиотов. А те еще и скачут, и воевать побегут, куда им скажут», — в свою очередь добавила Ольга П.

Энтони Блинкен U.S. Department of State

«Каждые их визиты и звонки дорого нам обходятся, тоже мне «друзей» нашли, вспомните, сколько они стран разрушили и горя людям принесли…» — написала Юлия А.

«Что, оказывается, мы живучие? Давят, давят, а мы выживаем. Это вам не индейцы, господа американцы» — добавила Алла Д.

«Пора ставить знак на въезде в Украину — «Жертва реформ», — пишет Галина Г.

«Еще одну партию бус и погремушек привезет для местных скачущих и зигующих аборигенов… И опять холопы на колени перед паном падать будут!» — отметила Марго М.

«Вся ваша «помощь» — нас стравливать и из-за океана наблюдать, как мы друг дружку убиваем! А не пошли бы вы лесом, за океаном!» — отреагировал Сергей З.

«И на финансирование парадов украинских неонацистов, которые героизируют гитлеровцев дивизии Waffen SS Galizia (организация, деятельность которой запрещена в РФ)?» — задался вопросом Yuriy K. о том, куда будет направлена «помощь» США.

«Продадут еще вооружение в кредит, лишь бы платили и воевали», — выдвинул свою версию о предстоящем визите Павел М.

«Какие обговоры, что скажет, то и будете делать», — добавил Валерий Р.

«Америка «допомогу» (помощь — М. Р.) не дает. А если все-таки да, то за эту допомогу таки много попросит», — подчеркнула Галина Г.

«Когда это хозяева обговаривали что-то со своими слугами?» — спросил в свою очередь Игорь О.

Парад новобранцев дивизии СС «Галичина» (Организация, деятельность которой запрещена в РФ). 18 июля 1943 года, Львов

«Кураторы наставления дадут», — отозвалась о предстоящем визите Нина Ж.

«Америка уже помогла в [20]13 году, проплатив майдан!» — в свою очередь напомнил Станислав Ф.

«А по чьим карманам ту помощь распределят и разложат, не обсуждали?» — спросил Андрей Р.

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Напомним, 28 апреля стало известно, что Верховная рада Украины приняла законопроект № 2194, который позволяет иностранцам покупать землю несельскохозяйственного назначения за пределами населённых пунктов.