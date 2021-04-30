Мирослава Романенко, 30 апреля 2021, 20:46 — REGNUM Одной из основных тем во время визита госсекретаря США Энтони Блинкена на Украину будет тема безопасности, сообщил 30 апреля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
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Новость обсудили зрители каналов «112 Украина» и «Первый независимый» на страницах украинских СМИ в социальной сети Facebook. Многие комментаторы отметили, что США ничего просто так не дают и за все придется платить. Иные отметили, что США не стоит вмешиваться во внутренние дела Украины.
«Главное, не вмешиваться во внутренние дела другой страны, это была бы с его стороны самая лучшая помощь», — отметила Элла Ю.
«Никогда американцы не были нашими друзьями…» — добавила Лариса П.
«Помощь взамен на что? Сына Джо пристроить опять?» — задала вопрос Zura Zura.
«И что? Господин поможет девальвацию прекратить, тарифы снизить, улучшить жизнь пенсионеров? Барин приехал бабло срубить», — отметил Николай А.
«Особенно в земельной реформе. Зачем воевать, пришел и выкупил землю у идиотов. А те еще и скачут, и воевать побегут, куда им скажут», — в свою очередь добавила Ольга П.
«Каждые их визиты и звонки дорого нам обходятся, тоже мне «друзей» нашли, вспомните, сколько они стран разрушили и горя людям принесли…» — написала Юлия А.
«Что, оказывается, мы живучие? Давят, давят, а мы выживаем. Это вам не индейцы, господа американцы» — добавила Алла Д.
«Пора ставить знак на въезде в Украину — «Жертва реформ», — пишет Галина Г.
«Еще одну партию бус и погремушек привезет для местных скачущих и зигующих аборигенов… И опять холопы на колени перед паном падать будут!» — отметила Марго М.
«Вся ваша «помощь» — нас стравливать и из-за океана наблюдать, как мы друг дружку убиваем! А не пошли бы вы лесом, за океаном!» — отреагировал Сергей З.
«И на финансирование парадов украинских неонацистов, которые героизируют гитлеровцев дивизии Waffen SS Galizia (организация, деятельность которой запрещена в РФ)?» — задался вопросом Yuriy K. о том, куда будет направлена «помощь» США.
«Продадут еще вооружение в кредит, лишь бы платили и воевали», — выдвинул свою версию о предстоящем визите Павел М.
«Какие обговоры, что скажет, то и будете делать», — добавил Валерий Р.
«Америка «допомогу» (помощь — М. Р.) не дает. А если все-таки да, то за эту допомогу таки много попросит», — подчеркнула Галина Г.
«Когда это хозяева обговаривали что-то со своими слугами?» — спросил в свою очередь Игорь О.
«Кураторы наставления дадут», — отозвалась о предстоящем визите Нина Ж.
«Америка уже помогла в [20]13 году, проплатив майдан!» — в свою очередь напомнил Станислав Ф.
«А по чьим карманам ту помощь распределят и разложат, не обсуждали?» — спросил Андрей Р.
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Напомним, 28 апреля стало известно, что Верховная рада Украины приняла законопроект № 2194, который позволяет иностранцам покупать землю несельскохозяйственного назначения за пределами населённых пунктов.