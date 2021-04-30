Ижевск, , 18:05 — REGNUM Устиновский районный суд Ижевска признал виновным бывшего заместителя министра культуры Удмуртии по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Установлено, что осужденный, являясь замминистра, осенью 2019 года узнал о заключении договора на поставку кресел между театром кукол и предпринимателем, а также о нарушении сроков поставки. Он потребовал взятку за продление сроков поставки и неприменение штрафных санкций в отношении исполнителя в виде 10% от стоимости госконтракта. Средства передавались через посредника двумя частыми по 140 тыс. рублей каждая. При получении второй части экс-чиновник был задержан.

В период следствия замминистра был уволен в связи с утратой доверия и заключен под стражу.

Приговором суда ему назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 2,8 млн рублей и лишением права занимать должности в органах власти на восемь лет.

Как сообщало ИА REGNUM, замминистра культуры Удмуртии был задержан 4 ноября 2019 года. По ходатайству следствия он был заключен под стражу.

Отметим, в мае 2019 года пост замминистра культуры республики занял Алексей Петров, который до этого являлся директором «Государственного театра кукол Удмуртской Республики».