Москва, , 20:03 — REGNUM Идея глобализаторов начала XXI века состояла в том, чтобы подготовить снос национальных государств силами самих государств. Почему цели глобалистов, стоит присмотреться к ним повнимательнее, выглядят такими отталкивающими и как это увязывается с новым лидерством Ватикана в построении «инклюзивного капитализма», рассказывает обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.

Демографический кризис Иван Шилов © ИА REGNUM

Происхождение, хотя и прошедшее через несколько стадий, принципа европейской глобализации от СС-овских построений времен Третьего рейха, позволяют легче уяснить бесстыдно-античеловеческие методы, лежащие в его основе. Действительно, подготовившие нынешнюю стадию глобализации под видом «инклюзивного капитализма» доклады и документы полны намеков на необходимость во славу устойчивого развития уничтожить системы устойчивости национальных государств, промышленность, здравоохранение и даже распределение жизненных благ.

Конечно, ведь если одним из приоритетов глобализации объявляется сокращение населения, необходимо лишить людей возможности «неразумно понижать уровень смертности». Как такой подход может совмещаться с декларируемым новой формой глобализации «христианством»? Читайте статью Владимира Павленко «Папский «инклюзивный капитализм» снаружи и изнутри».