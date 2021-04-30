Ставрополь, , 18:03 — REGNUM В автобусе, попавшем в ДТП на Ставрополье, ехала детская баскетбольная команда из Волгограда. Спортсмены направлялись на соревнования в город Черкесск, пишет РЕН ТВ.

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Как ранее сообщалось, в микроавтобусе находились 18 человек, 14 детей и четверо сопровождающих. Шестеро несовершеннолетних погибли, еще восемь получили травмы. Пострадали также остальные пассажиры, сообщили в краевом управлении ГИБДД.

ДТП произошло на 535-м километре федеральной автодороги Астрахань — Ставрополь. Столкнулись три транспортные средства, легковой автомобиль ВАЗ-2109, КамАЗ и автобус Mercedes-Benz Sprinter.

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