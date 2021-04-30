Ставрополь, , 18:02 — REGNUM Один из шести детей, считавшихся погибшими в ДТП в Ставропольском крае, реанимирован, сообщили 30 апреля Mash.

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В связи с этим официальное число погибших — пятеро. Кроме того, пострадали 19 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее автобус с детьми, ехавшими из Волгограда в Карачаево-Черкесию, попал в дорожную аварию, столкнувшись с грузовым и легковым автомобилями.

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