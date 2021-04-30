Вашингтон, 30 апреля, 2021, 18:57 — ИА Регнум. Еще в 2006 году крупный теоретик глобализма Жак Аттали расписал последовательность смены фаз в борьбе за лидерство в ближайшем будущем. Насколько точно удалось Аттали предугадать то, что уже случилось, и готов ли мир двинуться по его сценарию, рассказывает обозреватель ИА REGNUMВладимир Павленко.

Рабичев. ...На борьбу с империализмом. 1932

Жак Аттали — не просто какой-то любитель порассуждать о судьбах мира, он, кроме всего прочего, учитель и наставник французского президента Эммануэля Макрона. Так что в информированности Аттали по поводу возможностей и желаний крупных центров силы на планете Земля можно не сомневаться. Любопытно, что его предсказание по поводу ослабления США и передачи эстафеты Евросоюз, хорошо укладывается в логику происходящего, учитывая количество проблем, которые накопились в США в процессе борьбы с самими собой.

Но по «плану Аттали» планету ожидает в скором будущем большая война, которая уничтожит значительную часть населения. Причем европейский штаб этой войны, как горячей, так и гибридной, уже почти готов. Где же он?

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