Тюмень, , 17:59 — REGNUM В Тюмени проходит полуфинал второго сезона всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». Свои проекты представляют 123 конкурсанта из 41 региона России. Среди них Любовь Хасанова из деревни Сухая Видзя Увинского района Удмуртии.

На протяжении двух дней полуфинала — 29 и 30 апреля — участникам предстоит решать региональные кейсы, презентовать свои проекты в сфере туризма и бороться за возможность попасть в финал конкурса.

Любовь Хасанова — организатор республиканского праздника «Именины Коня», вошедшего в календарь событий Удмуртской Республики.

«Проект позволит объединить жителей, гостей и участников на добром семейном празднике, приблизить к национальным традициям и народной культуре», — говорит Любовь Хасанова.

«В последующем этноплощадка будет принимать гостей в течение всего календарного года на различные мероприятия, программы и мастер-классы. Тем самым праздник «Именины коня» станет узнаваемым местом для туристов и гостей как Удмуртской Республики, так и всей России», — рассказала журналистам Любовь Хасанова.

Участие в конкурсе «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия — страна возможностей» Любовь Хасанова рассматривает как способ рассказать о своем проекте самой широкой аудитории и поделиться своим опытом с участниками со всей России.

За выход в финал в Тюмени борются 123 участника из 41 региона страны. Следующий региональный полуфинал пройдет в Перми.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, партнерами конкурса выступают Ростуризм, Росмолодежь и Общенациональный Союз Индустрии Гостеприимства (ОСИГ). Победители конкурса получат поддержку от учредителей номинаций, в этом году ими стали: Роскосмос, Росконгресс, Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Русское географическое общество, авиакомпания «Россия», сеть отелей Azimut, Национальная академия гостеприимства, Федеральное агентство по туризму, Федеральное агентство по туризму и правительство Мурманской области, Муниципальный округ Анапа и Международный эногастрономический центр, Клуб инвесторов туриндустрии, Комитет по туризму города Москвы.

Напомним, конкурс «Мастера гостеприимства» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

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