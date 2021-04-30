Кострома, , 18:11 — REGNUM Бывшему депутату Костромской областной думы Евгению Нагорову предъявили обвинение в присвоении 117 миллионов рублей. Об этом со ссылкой на сообщение регионального управления МВД передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Офис строительной компании

Евгений Нагоров являлся руководителем строительной организации «Костромагорстрой». В 2014—2018 годах компания получила 600 миллионов рублей от дольщиков на строительство 5 многоквартирных домов. Потом застройщик перестал платить зарплату работникам, строительство домов затормозилось, а костромичей, вложивших в них деньги, признали обманутыми дольщиками. Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

"С целью формирования доказательственной базы полицейские провели 5 бухгалтерских, 5 строительно-технических экспертиз, следователи допросили более 100 контрагентов, свыше 400 участников долевого строительства, в том числе потерпевших и свидетелей, проживающих в разных городах региона и за его пределами. Согласно выводам бухгалтерской судебной экспертизы по пяти объектам из почти 600 миллионов рублей, полученных от участников долевого строительства, 117 миллионов рублей были направлены на цели, не связанные со строительством многоквартирных домов. Вместо этого денежные средства разошлись по счетам более 60 юридических лиц, часть из которых оказались номинальными и не осуществлявшими финансово-хозяйственную деятельность», — рассказали в УМВД по Костромской области.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Дома по соглашению с администрацией региона достроили компании-санаторы. Строительная организация «Костромагорстрой» находится в процессе банкротства.

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