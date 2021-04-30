Москва, , 17:57 — REGNUM Официальные курсы доллара и евро к рублю, установленные Банком России с 1 мая, выросли более чем на 40 копеек. Соответствующая информация размещена на сайте регулятора.

В частности, курс доллара повышен на 46,28 копейки — до 74,8451 рубля, курс евро вырос на 43,37 копейки — до 90,585 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 45 копеек и составила 81,92 806 рубля.

На Московской бирже на текущий момент доллар торгуется на уровне 74,96 рубля, евро — 90,48 рубля.