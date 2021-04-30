Вашингтон, , 20:31 — REGNUM Белый дом объявит о новом достижении: две дозы вакцины от коронавируса получили 100 млн человек. Об этом сообщает 30 апреля CNN со ссылкой на источники в Белом доме.

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Координатор Белого дома по реагированию на коронавирус Джефф Зиентс сообщит во время брифинга с журналистами, что Соединенные Штаты ожидают достичь отметки в 100 млн в течение сегодняшнего дня.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко («Единая Россия») отметил, что в США COVID-19 заболело свыше 30 млн человек и больше 1 млн из них умерли. Такой большой размах говорит о том, что у США нет своего здравоохранения.