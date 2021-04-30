Москва, , 17:52 — REGNUM В Москве городские службы в майские праздники будут работать в усиленном режиме, сообщает 30 апреля официальный сайт мэра и правительства столицы.

Круглосуточное дежурство несут 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний. Усиленный режим введён сегодня, 30 апреля, и продлится до 10 мая включительно.

Специалисты готовы своевременно отреагировать на внештатные ситуации, которые могут произойти на объектах жизнеобеспечения города. Контролируется работа электросетей, объектов инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры.

«Все предприятия и компании комплекса городского хозяйства с сегодняшнего дня переведены на усиленный режим работы, организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала», — заявил вице-мэр Москвы Пётр Бирюков.