Тюмень, 30 апреля 2021, 17:51 — REGNUM В Тюмени проходит полуфинал второго сезона всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» — проекта президентской платформы «Росия — страна возможностей». Свои проекты представляют 123 конкурсанта из 41 региона России. Среди них — Алексей Баранов из Новосибирска.
На протяжении двух дней полуфинала — 29 и 30 апреля — участникам предстоит решать региональные кейсы, презентовать свои проекты в сфере туризма и бороться за возможность попасть в финал конкурса.
Алексей Баранов представил на конкурс проект загородного клуба отдыха «Серебристый лес» прошел в полуфинал.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, за выход в финал в Тюмени борются 123 участника из 41 региона страны. Следующий региональный полуфинал пройдет в Перми.
Конкурс «Мастера гостеприимства» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».
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