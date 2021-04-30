Тюмень, , 17:51 — REGNUM В Тюмени проходит полуфинал второго сезона всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» — проекта президентской платформы «Росия — страна возможностей». Свои проекты представляют 123 конкурсанта из 41 региона России. Среди них — Алексей Баранов из Новосибирска.

На протяжении двух дней полуфинала — 29 и 30 апреля — участникам предстоит решать региональные кейсы, презентовать свои проекты в сфере туризма и бороться за возможность попасть в финал конкурса.

Алексей Баранов представил на конкурс проект загородного клуба отдыха «Серебристый лес» прошел в полуфинал.

«Это доступный всем источник восполнения личностных ментальных ресурсов в окружении целительной красоты природы, окружённый моим сервисом европейского уровня. Целью проекта является создание экологической инфраструктуры для семейного отдыха для всех категорий гостей, в том числе людей с ограниченными возможностями здоровья. Также наша цель — это развитие детского туризма и спорта», — рассказывает Алексей о своем проекте.

«Участие в конкурсе «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия — страна возможностей» — это возможность передать коллегам свой опыт, наряду с тем получить или оценить опыт других коллег. Это совместная единая цель одной большой команды! Это развитие. Участие и возможности показать через платформу, что мы можем ещё больше, ещё интереснее. Это новый штурм и новые горизонты. Возможность научить и воспитать молодое поколение», — делится впечатлениями полуфиналист.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за выход в финал в Тюмени борются 123 участника из 41 региона страны. Следующий региональный полуфинал пройдет в Перми.

Конкурс «Мастера гостеприимства» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

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