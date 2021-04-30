Курган, , 17:51 — REGNUM Из общежития Курганской государственной сельхозакадемии (КГСХА) не будут выселять постояльцев, которые не относятся к числу студентов. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Ранее сообщалось, что 30 апреля выселению подлежат все постояльцы без исключения.

Нарушения пожарной безопасности в ведомственных общежитиях академии, из-за которых суд принял решение выселить людей, будут устранены до 5 мая. Работы начнут выполнять уже 1 мая, уточнили в оперативном штабе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на месяц закрыты 12 из 14 корпусов самой сельхозакадемии по причине угрожающих жизни людей нарушений пожарной безопасности.