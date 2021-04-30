Варшава, , 17:51 — REGNUM Оперативное командование польской армии признало кратковременное нарушение воздушной границы с Белоруссией ночью 29 апреля. Об этом оно проинформировало общественность 30 апреля в социальной сети.

В официальном сообщении сказано, что ночью 29 апреля при выполнении штатных задач патрулирования в рамках операций польских вооружённых сил в воздушном пространстве действительно «была нарушена государственная граница с Белоруссией». При этом отмечено: «Инцидент не был преднамеренным, происшествие было случайным и недолгим».

Также сегодня, 30 апреля минобороны Белоруссии заявило, что польский вертолёт Ми-24 нарушил белорусскую воздушную границу в период времени с 2 ч 02 мин до 2 ч 04 мин. В связи с этим в белорусское военное министерство был вызван польский военный атташе. Ему было указано на отсутствие расследования и предыдущего такого случая 12 апреля — тогда минобороны Белоруссии заявило о вторжении польского самолёта. Варшава давно заявила, что предыдущего заявленного Минском нарушения польской стороной воздушной границы Белоруссии не было.