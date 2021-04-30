Екатеринбург, , 17:58 — REGNUM Свердловского бизнесмена Алексея Д. приговорили к пяти годам колонии общего режима по делу о мошенничестве. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Гражданина признали виновным по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, с использованием служебного положения). По версии следствия, застройщик похитил средства дольщиков в размере более 40 млн рублей с 2016 по 2018 годы.

Д. создал строительную компанию «КРТ-Недвижимость» и подрядную структуру ООО «Строительная Компания «Колорит». Следствие посчитало, что целью организаций было создание видимости работ. Реальное строительство обещанных объектов завершено не было.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-начальнику исправительной колонии № 12 в Нижнем Тагиле дали пять лет колонии общего режима за хищения.

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