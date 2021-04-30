Екатеринбург, , 17:53 — REGNUM В Оренбургской области из списка обязательных к использованию средств индивидуальной защиты исключены перчатки. Изменение в указ внёс губернатор, сообщает пресс-служба областного правительства.

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На территории региона разрешены мероприятия, посвящённые 76-й годовщине Победы, а также физкультурные мероприятия в рамках корпоративного спорта. При этом должны соблюдаться требования Роспотребнадзора, также как и при проведении служб и обрядов в религиозных храмах.

По прежнему под запретом работа ночных клубов, кальянныхи продажа разливных напитков.