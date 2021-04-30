Челябинск, , 17:50 — REGNUM В Челябинске восемь граждан осуждены за хищение у граждан более 16 млн рублей. Приговор вынес Советский райсуд, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Суд установил, что одна из подсудимых, будучи риелтором, создала организованную преступную группу и вовлекла в неё свою родственницу, в отношении которой ранее был вынесен обвинительный приговор, и знакомых. Участники группы получали сведения о пустующих в городе квартирах, а затем подделывали либо похищали паспорта собственников, документы на эти квартиры, а также подыскивали граждан, которые выдавали себя за собственников и продавали квартиры.

Также подсудимые оформляли право собственности и на квартиры, принадлежащие живым гражданам. Всего объектами участников группировки стало 11 квартир.

Общий размер ущерба превысил 16 млн рублей. Подсудимым назначено от от 1 года и 10 месяцев до 5 лет и 6 месяцев реального лишения свободы.