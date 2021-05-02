В Ставропольском крае сегодня, 30 апреля, на 535-м километре автодороги «Астрахань — Ставрополь» столкнулись три автомобиля, в том числе грузовик и автобус, который вез детей на соревнования из Волгограда в Черкесск. В автобусе находились 18 пассажиров, из них 14 — несовершеннолетние и четверо сопровождающих. В результате ДТП, по предварительным данным, погибли пятеро детей, 12 пассажиров, в том числе восемь несовершеннолетних, получили ранения. Все подробности — в трансляции ИА REGNUM.

ГУ МВД России по Ставропольскому краю Кадры с места ДТП на Ставрополье, где погибли дети

17:51 30.04.2021 В Ставропольском крае произошло смертельное ДТП. В результате столкновения грузовика и пассажирского микроавтобуса погибли шестеро детей. Еще 12 пассажиров пострадали, среди них имеются несовершеннолетние, сообщили 30 апреля в краевом управлении ГИБДД. Читайте также: Шестеро детей погибли на Ставрополье в аварии с микроавтоубсом и грузовиком

17:55 30.04.2021 Шестеро детей погибли в дорожной аварии в Ставропольском крае, сообщили 30 апреля в пресс-службе областного управления ГИБДД. Подробности в материале: В ДТП на трассе Астрахань — Ставрополь погибли шестеро детей

18:02 30.04.2021 Один из шести детей, считавшихся погибшими в ДТП в Ставропольском крае, реанимирован. В связи с этим официальное число погибших — пятеро. Кроме того, пострадали 19 человек. Подробности в материале: Одного ребёнка, считавшегося погибшим в ДТП на Ставрополье, реанимировали

18:03 30.04.2021 В автобусе, попавшем в ДТП на Ставрополье, ехала детская баскетбольная команда из Волгограда. Спортсмены направлялись на соревнования в город Черкесск. Об этом: В ДТП на Ставрополье погибли баскетболисты из Волгограда

18:10 30.04.2021 «Опять из-за отсутствия разделительной полосы на трассе гибнут люди. В год десятки тысяч убиваются по всей стране, и все равно не делают такую простую и спасительную вещь», — комментируют пользователи соцсетей аварию с гибелью детей.

18:16 30.04.2021 Представители СУ СКР по Ставропольскому краю выехали на место ДТП.

18:16 30.04.2021 О подробностях смертельного ДТП сообщил начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения Ставропольского края Евгений Синицын. «Микроавтобус с детьми ехал из Волгоградской области в КЧР на соревнования, в салоне, по предварительным данным, находились 14 детей. Грузовик с прицепом «Тонар» опрокинулся на микроавтобус, в результате чего 4 ребёнка погибли на месте аварии», — цитирует Синицына «СвоёТВ».

18:16 30.04.2021 Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

18:18 30.04.2021 Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провёл экстренное совещание по факту аварии с гибелью детей.

18:19 30.04.2021 Бочаров поставил задачи перед региональными ведомствами в связи с разбившимся на трассе в Ставропольском крае автобусом, перевозившим на соревнование воспитанниц МБУ СШОР № 2 города Волгограда.

18:19 30.04.2021 По поручению губернатора Андрея Бочарова на место происшествия выехала рабочая группа во главе с заместителем губернатора Зиной Мержоевой, представителями медицины катастроф, соцслужб, регионального комитета физической культуры и спорта, комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Волгоградской области.

18:20 30.04.2021 Принято решение оказать содействие в доставке родственников пострадавших и погибших на место трагедии. В настоящий момент пострадавшие дети находятся в медицинских, социальных учреждениях.

18:20 30.04.2021 Кроме того, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провёл телефонный разговор с главой Ставропольского края Владимиром Владимировым: стороны будут координировать работу по всем направлениям.

18:20 30.04.2021 Напомним, в ДТП с тремя транспортными средствами, в том числе автобусом, перевозившим баскетболисток 2006−2008 годов рождения — воспитанниц спортивной школы олимпийского резерва № 2 города Волгограда, пострадали 12 человек, шестеро погибли.

18:24 30.04.2021 Муниципальное бюджетное учреждениеСпортивная школа олимпийского резерва № 2 г. Волгограда. 1 апреля 1952 года решением Сталинградского отдела народного образования № 27 детская спортивная школа № 2 открыла двери для своих первых воспитанников. Всего 170 обучающихся занимались в отделениях баскетбола, легкой атлетики, спортивной гимнастики и плавания. В 1972 году за подготовку чемпиона Олимпийских игр Болошева Александра, чемпионов мира Арзамаскова Владимира, Сидякина Александра и членов сборной команды СССР — Сериковой Марины, Токаревой Галины школе был присвоен статус СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ШКОЛЫ ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА по баскетболу. В настоящее время в учреждении обучаются более 500 человек. Источник: vlgsdushor2.narod.ru

18:25 30.04.2021 В соответствии с приказом комитета по физической культуре и спорту администрации Волгограда от 27.06.2017 г. № 42 «О переименовании муниципальных образовательных учреждений, подведомственных комитету по физической культуре и спорту администрации Волгограда» муниципальное учреждение дополнительного образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 2 г. Волгограда переименовано в муниципальное бюджетное учреждение Спортивная школа олимпийского резерва № 2 г. Волгограда. Источник: vlgsdushor2.narod.ru

18:28 30.04.2021 Предварительно названное число жертв ДТП на Ставрополье снизилось до пяти: врачи смогли реанимировать одну из пострадавших девочек, передает НТВ. В больницу Грачевского района Ставропольского края доставили шесть человек, двое из них в тяжелом состоянии. Общее число пострадавших — 16 человек, из них трое взрослых, остальные дети, сообщили в медучреждении. Читайте подробнее: Врачам удалось реанимировать пострадавшую в ДТП на Ставрополье девочку

18:36 30.04.2021 В Госавтоинспекции Ставропольского края сообщили, что перевозка была частной, за рулём иномарки находился один из родителей несовершеннолетних, сообщает «Победа26».

18:36 30.04.2021 На место ДТП в Грачевский район выехал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. По его поручению там находятся руководители краевого минздрава и министерства дорожного хозяйства, также на месте работают правоохранительные органы.

18:43 30.04.2021 Напомним, накануне, 29 апреля, в Ипатовском городском округе Ставропольского края произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли четыре человека, в том числе малолетний ребенок. Еще двое пострадавших были госпитализированы. Авария произошла на 41-м км автодороги Преградное — Тахта — Ипатово. Водитель КамАза не выдержал безопасную скорость движения и дистанцию до двигающегося впереди легкового автомобиля ВАЗ 21 102, вследствие чего допустил с ним попутное столкновение. После этого грузовой автомобиль вынесло на встречную полосу, в результате произошло еще одно столкновение с автомобилем марки «Шевроле-Авео», четыре пассажира которого погибли, среди них малолетний ребенок 2020 года рождения. Два пассажира автомобиля марки ВАЗ 21 102 госпитализированы.

18:44 30.04.2021 «Об этом очень тяжело писать. Пятеро детей погибли. Это горе, это настоящая и пронзающая боль. Соболезную родителям», — написал в своем Instagram губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

18:50 30.04.2021 В больницу Грачевского района после ДТП с микроавтобусом и грузовиком доставлены девять человек. «Девять пострадавших госпитализированы в местную больницу в тяжелом состоянии и средней тяжести. Оказывается вся необходимая медпомощь. В поддержку местным врачам направлены медики из Ставрополя», — написал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в своем Instagram. Об этом: Губернатор Ставрополья рассказал о состоянии пострадавших в ДТП

19:03 30.04.2021 Водитель микроавтобуса, попавшего в смертельное ДТП на Ставрополье, нарушил правила, не зарегистрировав поездку. По предварительным данным, он являлся родителем одного из детей, по другим сведениям, 17-местный автобус был взят в аренду. По информации Волгоградской областной федерации баскетбола, там не были в курсе предстоящего соревнования: заявки на участие от них не подавалось, пишет «Лайф».

19:25 30.04.2021 В Госдуме соболезнуют родным погибших детей в ДТП в Ставропольском крае. «Ужасная трагедия. Глубокие соболезнования родным и близким, душевных сил родителям. Сейчас вся страна переживает это горе с вами. Молимся за выздоровление детей, попавших в больницу», — отметил вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия») в телеграм-канале.

19:36 30.04.2021 Бригады волгоградского центра медицины катастроф и комитета безопасности жизнедеятельности Волгоградской области выехали на помощь ставропольским врачам, которые оказывают помощь пострадавшим детям из баскетбольной команды, попавшим в ДТП на территории Ставропольского края. Читайте подробнее: Бригада медиков из Волгограда окажет помощь пострадавшим в ДТП детям

19:42 30.04.2021 «Мы все потрясены трагической новостью… В Ставропольском крае на трассе в результате ДТП грузовик столкнулся с микроавтобусом, в котором ехала детская баскетбольная команда детско-юношеской спортшколы из г. Волгоград. Погибли 5 детей, 14 пострадали. Мы разделяем вместе с вами боль утраты. Готовы оказать помощь и поддержку семьям детей. Светлая память погибшим детям», — написал на своей странице в Instagram глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов.

19:53 30.04.2021 Власти Карачаево-Черкесии приняли решение отменить соревнования, на которые ехала команда юных баскетболисток из Волгограда. Об этом сообщил глава республики Рашид Темрезов. «Мы приняли решение отменить соревнования. Все участники отнеслись к этому с пониманием. Светлая память погибшим детям», — написал он в своем Instagram. Об этом: В Карачаево-Черкесии отменен турнир из-за трагедии с командой из Волгограда

20:04 30.04.2021 «Отечественный автомобиль выехал на обгон грузового транспортного средства, однако не успел завершить маневр, допустив касательное столкновение с впереди двигавшимся грузовым автомобилем. В результате торможения грузовик опрокинулся, после чего произошло столкновение с двигавшимся во встречном направлении микроавтобусом, в котором находились 17 человек, в числе которых 14 несовершеннолетних»,— сообщили подробности автоаварии в пресс-службе МВД Ставрополья. Читайте подробнее: ДТП на Ставрополье произошло из-за легковушки — МВД

20:37 30.04.2021 Уголовное дело о ДТП в Ставропольском крае, в результате которого погибли дети, передано в Главное следственное управление СК России.

20:38 30.04.2021 Уголовное дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 264 (нарушение правил дорожного движения) и ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), сообщает СКР.

20:39 30.04.2021 Учитывая резонанс произошедшего, а также то, что в результате трагедии погибли дети, председатель Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкин поручил передать уголовное дело для дальнейшего расследования в производство следователей Главного следственного управления СК России. Исполняющему обязанности руководителя краевого следственного управления поручено представить доклад о результатах первоначальных следственных действий и предварительных причинах произошедшего, отметила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

20:40 30.04.2021 В настоящее время на месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа под руководством и. о. руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю. Принимается комплекс исчерпывающих мер по установлению всех обстоятельств произошедшего, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

20:44 30.04.2021 Следственный комитет России [Иван Шилов]

21:31 30.04.2021 В Волгоградской федерации баскетбола заявили, что не давали разрешения на поездку юных спортсменов на соревнования в Карачаево-Черкесию — турнир не был отмечен в календаре турниров Российской федерации баскетбола. Читайте также: Волгоградские спортсмены ехали на соревнования без разрешения федерации

21:47 30.04.2021 Место ДТП на Ставрополье, где погибли дети. Стоп-кадр видео ren. tv

21:47 30.04.2021 Кадры с места ДТП на Ставрополье, где погибли дети. ГУ МВД России по Ставропольскому краю

22:06 30.04.2021 Место ДТП на Ставрополье, где погибли дети. Стоп-кадр видео ren. tv

22:07 30.04.2021 Кадры с места ДТП на Ставрополье, где погибли дети. ГУ МВД России по Ставропольскому краю

22:48 30.04.2021 Кадры с места ДТП на Ставрополье, где погибли дети. ГУ МВД России по Ставропольскому краю

22:48 30.04.2021 Место ДТП на Ставрополье, где погибли дети. Стоп-кадр видео ren. tv

22:53 30.04.2021 Кадры с места ДТП на Ставрополье, где погибли дети. ГУ МВД России по Ставропольскому краю

08:50 01.05.2021 Пострадавшие в ДТП в Ставропольском крае дети из Волгограда переведены в медучреждения города Ставрополя. Им оказывается вся необходимая помощь. Об этом сообщил губернатор края Владимир Владимиров. «Уже 8 человек переведены в медучреждения Ставрополя, где им оказывается специализированная помощь. Все необходимое для этого есть», — написал глава региона в своем Instagram.

08:53 01.05.2021 В больнице Грачевского района остается на лечении одна пострадавшая в ДТП девочка. Её состояние оценивается как не вызывающее опасений. Ребенка в скором времени должны отпустить домой. Об этом сообщил 30 апреля губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. «В больнице осталась одна девочка, ее состояние не вызывает опасений, она скоро будет выписана», — написал он на своей странице в Instagram.

08:56 01.05.2021 Власти Ставропольского края готовятся встретить родителей детей, пострадавших в ДТП с участием мироавтобуса и грузовика, в котором погибли пять человек, еще девять получили травмы. «В Ставрополе готовы принять и разместить родителей, которые приедут из Волгограда», — написал на своей странице в соцсети губернатор края Владимир Владимиров. ⠀ ⠀

08:57 01.05.2021 По факту ДТП с автобусом в Хабаровском крае, в результате которого три человека погибли и ещё 13 пострадали, возбуждено уголовное дело, сообщили в СК России.

10:04 01.05.2021 Три девочки, пострадавшие в ДТП с участием грузовика и микроавтобуса в Ставрополье, остаются в крайне тяжелом состоянии, сообщает «КП». По данным журналистов, состояние еще трех пострадавших врачи оценивают как тяжелое, две девочки находятся в состоянии средней степени тяжести и одна пострадавшая остается в больнице на амбулаторном лечении.

10:30 01.05.2021 Место ДТП на Ставрополье, где погибли дети. Стоп-кадр видео ren.tv.

11:27 01.05.2021 Три юных спортсменки из Волгограда, пострадавшие в автоаварии в Ставропольском крае 30 апреля, находятся в тяжёлом состоянии. Об этом журналистам сообщил председатель спорткомитета Волгоградской области Александр Глинянов. Дети находятся в Ставропольской краевой больнице. Об этом: В тяжёлом состоянии остаются три девочки, пострадавшие в ДТП на Ставрополье

11:46 01.05.2021 Траур в связи с гибелью пяти юных спортсменок в автоаварии объявлен в Волгоградской области 3 мая.

11:51 01.05.2021 Траур в связи с гибелью пяти юных спортсменок в автоаварии объявлен в Волгоградской области 3 мая, сообщили в пресс-службе правительства региона. «Вчера в Ставропольском крае на федеральной трассе Астрахань — Ставрополь произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали 18 жителей Волгоградской области, в том числе погибли пятеро детей. Это большая трагедия для родных и близких людей, для всех нас, для жителей Волгоградской области», — сказал на совещании 1 мая губернатор Андрей Бочаров. Читайте подробнее: В Волгоградской области объявили траур по погибшим в ДТП детям

11:58 01.05.2021 Трое девочек, пострадавших в ДТП в Ставропольском крае, находятся в крайне тяжёлом состоянии. Информация об этом прозвучала на совещании у губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова 1 мая, сообщили в пресс-службе правительства региона. Об этом: Волгоградские власти рассказали о состоянии пострадавших в ДТП детей

12:05 01.05.2021 Единовременная материальная помощь будет выплачена семьям погибших и пострадавших детей в автоаварии в Ставропольском крае. Об этом на совещании 1 мая заявил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, сообщили в пресс-службе облправительства. Об этом: Волгоградские власти выплатят помощь семьям погибших и пострадавших в ДТП

12:06 01.05.2021 Кадры с места ДТП на Ставрополье, где погибли дети. ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

12:07 01.05.2021 Напомним, в автобусе, попавшем в аварию, находилась юношеская женская команда по баскетболу (2008 года рождения) из волгоградской школы олимпийского резерва — 13 девочек и их тренер. По предварительной версии, спровоцировать ДТП мог водитель легковушки, который подрезал грузовик. В результате большегруз опрокинулся на микроавтобус.

13:15 01.05.2021 Момент ДТП с микроавтобусом, в котором ехала детская баскетбольная команда из Волгограда. [[[video-0]]] Цитата канала Lshot.

15:02 01.05.2021 Власти Волгоградской области окажут единовременную материальную помощь семьям погибших и пострадавших в дорожно-транспортном происшествии в Ставропольском крае воспитанниц спортивной детской школы олимпийского резерва №2 города Волгограда. Подробности в материале: Семьям погибших в ДТП на Ставрополье детей выплатят по миллиону рублей

15:58 01.05.2021 Все расходы на организацию и проведение похорон пяти погибших девочек-спортсменок берёт на себя Волгоградская область. Об этом сообщается 1 мая по итогам заседания регионального оперативного штаба. Читайте также: Волгоградская область взяла на себя похороны погибших в ДТП детей

16:44 01.05.2021 Первые результаты проверки микроавтобуса, попавшего в ДТП под Ставрополем, раскрыли в Ространснадзоре. Транспортное средство не предназначалось для перевозки детей. Читайте также: Ространснадзор рассказал о попавшем в ДТП под Ставрополем автобусе

18:41 01.05.2021 На Ямале за сутки выявили 17 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 1 мая сообщает региональный оперштаб. Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом составлял 16 случаев. Об этом: На Ямале коронавирус за сутки выявили у 17 человек

20:03 01.05.2021 Пострадавшие в дорожно-транспортном происшествии с автобусом в Ставропольском крае будут эвакуированы в Москву самолетом МЧС, сообщили 1 мая в пресс-службе Министерства здравоохранения России. Читайте подробнее: Пострадавших в ДТП с автобусом на Ставрополье эвакуируют в Москву

21:09 01.05.2021 Как подтвердили ИА REGNUM в пресс-службе Минздрава РФ, пострадавших в ДТП транспортируют в НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко Минздрава России и Российскую детскую клиническую больницу РНИМУ им. Пирогова Минздрава России.

07:14 Психолог МЧС работает с родственником пострадавших 26.mchs.gov.ru.

09:22 Напомним, страшная авария наСтаврополье унесла жизни или покалечила почти всех пассажиров микроавтобуса, который столкнулся с КамАЗом. Погибли пять девочек-баскетболисток из юношеской команды, всем было по 11−12 лет.

09:48 Юные спортсменки школы олимпийского резерва ехали на собственном автобусе из Волгограда в Черкесск, но на трассе около пос. Ямки «девятка» неожиданно пошла на обгон, КамАЗ и микроавтобус не сумели разойтись.

10:10 «Мне очень жаль родителей, самое большое горе — пережить своих детей», — написала в социальных сетях Елена Филиппова.

10:32 «Не дай Бог, какая утрата. Сил родителям пережить», — соболезнует семьям погибших детей в соцсетях Артур Сорочинский.

10:32 Психологи МЧС. 26.mchs.gov.ru.

11:11 Место на трассе, где в ДТП на Ставрополье погибли дети-баскетболисты, водители считают гиблым. В социальных сетях опубликованы сотни комментариев с соболезнованиями по поводу трагедии. Читайте также: Соцсети скорбят о детях, погибших в ДТП на Ставрополье

12:04 «Какая жизнь страшная штука, и понял я это, только когда стал отцом, за себя не переживал никогда, не боюсь своей смерти, но смерть ребёнка, мне кажется, это страшнее ада, на секунду ставить себя на место этих родителей страшно и невыносимо больно. Я бы не выдержал, либо сердце отказало бы, либо инстинкт самосохранения», — рассуждает в социальных сетях Дмитрий Ильин.

12:51 «Очень жалко детишек. А водителям надо думать головой и не спешить», — пишет пользователь YouTube под псевдонимом «Кабардино-Балкария».

14:25 ДТП в Грачевском районе Ставропольского края. 26.мвд.рф.

14:25 «По всей России надо строить дороги с бетонным разделением, чтобы был исключён выезд на встречку. Всем погибшим Царствия небесного. Раненым — выздоровления, родным и близким соболезную», — пишет в социальных сетях Иван.