Тюмень, , 17:45 — REGNUM В Тюмени проходит полуфинал второго сезона всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». Свои проекты представляют 123 конкурсанта из 41 региона России. Среди них Вера Иванова из Вологодской области.

На протяжении двух дней полуфинала — 29 и 30 апреля — участникам предстоит решать региональные кейсы, презентовать свои проекты в сфере туризма и бороться за возможность попасть в финал конкурса.

Свой проект на конкурсе представила Вера Иванова — сотрудник этнокультурного центра Бабаевского района. Центр занимается сбором, сохранением, изучением и возрождением культур народов, проживающих в указанном районе.

«Наш проект рассказывает о культуре малочисленного коренного народа вепсов, проживающих на территории Вологодчины», — рассказала журналистам Вера Иванова.

Участие в конкурсе «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия — страна возможностей» Вера Иванова рассматривает как колоссальный опыт.

«Это возможность не только рассказать о себе на всю страну, но и получить уникальный опыт», — заключает участница полуфинала.

За выход в финал в Тюмени борются 123 участника из 41 региона страны. Следующий региональный полуфинал конкурса пройдет в Перми.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, партнерами конкурса выступают Ростуризм, Росмолодежь и Общенациональный Союз Индустрии Гостеприимства (ОСИГ). Победители конкурса получат поддержку от учредителей номинаций, в этом году ими стали: Роскосмос, Росконгресс, Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Русское географическое общество, авиакомпания «Россия», сеть отелей Azimut, Национальная академия гостеприимства, Федеральное агентство по туризму, Федеральное агентство по туризму и Правительство Мурманской области, Муниципальный округ Анапа и Международный эногастрономический центр, Клуб инвесторов туриндустрии, Комитет по туризму города Москвы.

Напомним, конкурс «Мастера гостеприимства» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».