Минск, , 17:42 — REGNUM Польский вертолёт Ми-24 целую минуту 29 апреля нарушал воздушную границу Польши с Белоруссией. Об этом 30 апреля сообщила пресс-служба белорусского министерства обороны.

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«29 апреля 2021 г. в 2 ч 02 мин в районе населенного пункта Козловичи средствами радиолокационной разведки ВВС и войск ПВО во взаимодействии с органами пограничной службы Республики Беларусь зафиксировано уже повторное в течение месяца нарушение Государственной границы Республики Беларусь в воздушном пространстве со стороны Республики Польша», — сказано в официальном сообщении.

Минобороны Белоруссии сообщило также, что вертолёт-нарушитель Ми-24 покинул белорусскую территорию в 2 ч 03 мин в районе н.п. Теребунь. В связи с произошедшим 30 апреля в белорусское оборонное министерство был вызван атташе по вопросам обороны при польском посольстве, «которому была выражена озабоченность участившимися случаями нарушения государственной границы Республики Беларусь, а также заявлено о необходимости проведения разбирательства по данному факту и информирования белорусской стороны о его результатах».

Польскому военному дипломату было также указано на отсутствие результатов разбирательства по факту нарушения белорусской госграницы в воздушном пространстве 12 апреля.

Напомним, 13 апреля оперативное командование Польши опровергло сообщение минобороны Белоруссии о нарушении белорусской границы.