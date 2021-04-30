Буэнос-Айрес, , 17:43 — REGNUM Правительство Аргентины решило продлить режим карантина в стране до 31 мая из-за роста числа зараженных коронавирусом, заявил 30 апреля аргентинский президент Альберто Фернандес в ходе обращения по телевидению.

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Фернандес отметил, что хоть карантин и помог замедлить рост числа случаев COVID-19 в Буэнос-Айрес, ситуация до сих пор остается тревожной.

«Ситуация в районах Буэнос-Айрес является критической и у нас также есть другие районы, где продолжается быстрое распространение вируса. Нам нужно дождаться более стабильного снижения количества случаев заражений», — заявил он.

Напомним, в последние дни аргентинский лидер проводил встречи с экспертами, эпидемиологами-консультантами и губернаторами 24 регионов для оценки состояния здоровья населения и с целью принятия ряда жизненно важных решений, чтобы остановить вторую волну, которая сильно ударила по стране в начале апреля.