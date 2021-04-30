Челябинск, , 17:40 — REGNUM В Челябинской области с начала 2021 года в качестве самозанятых зарегистрировались 14 787 человек. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Каждый день число граждан, которые выбирают этот налоговый режим, увеличивается. Всего их насчитывается уже 48 645.

Как сообщало ИА REGNUM, поступления в областной бюджет от самозанятых власти Южного Урала решили отдавать муниципалитетам. По итогам первого квартала 2021 года в территории будет перечислено 29,8 млн рублей.