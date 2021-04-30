Москва, , 17:50 — REGNUM Бывший возлюбленный Ольги Бузовой, блогер Дава планирует запустить собственное шоу. Об этом сообщило издание StarHit.

По данным издания, Дава станет ведущим проекта «Красотка», в котором он будет помогать женщинам преодолеть болезненное расставание. «Цель моего шоу — помочь им разобраться в себе и показать, что они тоже могут быть красивыми и уверенными», — объяснил блогер.

Ранее Дава скорректировал своё тело с помощью пластических операций. «В какой-то момент в организме произошли гормональные изменения из-за стресса, нервов, недосыпа. И у меня на животе начался фиброз», — рассказал он о причинах своего решения.

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