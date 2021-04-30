Москва, , 17:37 — REGNUM Регистрация на четвертый сезон проекта «Профстажировки 2.0» продлится до 15 мая 2021 года включительно. Принять участие в конкурсе студенческих работ могут учащиеся вузов и средних специальных учебных заведений. По результатам решения кейсов студенты получат возможность пройти стажировки в крупнейших компаниях страны. Проект «Профстажировки 2.0» реализуется АНО «Россия — страна возможностей» совместно с Общероссийским народным фронтом.

Решение продлить регистрационную кампанию на две недели, до 15 мая 2021 года, обусловлено увеличением числа новых вузов и работодателей, присоединившихся к проекту.

Илья Семин. «Чтобы стать участником конкурса и получить шанс на стажировку в ведущих компаниях различных отраслей, студенту нужно зарегистрироваться на платформе профстажировки.рф и выбрать для решения кейс от работодателя. За последние дни к проекту присоединились компании-партнеры, кейсы которых уже вызвали большой интерес студентов. Но ребятам требуется время, чтобы изучить предложенные для решения бизнес-задачи. Мы получили много обращений с просьбами не закрывать прием заявок в апреле и дать возможность присоединиться к четвертому сезону конкурса всем желающим», — рассказал руководитель проекта «Профстажировки 2.0»

В апреле на платформе конкурса появились кейсы Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», благотворительного фонда реабилитации детей, перенесших тяжелые заболевания «Шередарь», АО «Гознак», госкорпорации «Росатом», благотворительного фонда «Сохранения культурного наследия «Белый Ирис», АО «ОХК «Уралхим», Агентства стратегических инициатив и других работодателей.

Также к конкурсу присоединились такие вузы, как Омский государственный технический университет, Воронежский государственный технический университет, Кубанский государственный технологический университет, Самарский государственный технический университет, Сахалинский государственный университет, Новосибирский государственный университет, Сибирский государственный университет путей и сообщения и многие другие высшие учебные заведения страны.

Сейчас на платформе «Профстажировки 2.0» доступно порядка 5 тысяч кейсов по 27 направлениям.

После решения кейсов, которое завершится 15 июня, работодатели будут выбирать лучшие студенческие работы и приглашать победителей конкурса на стажировку — очную или дистанционную. Победители будут объявлены после 15 июля.

За три сезона к проекту «Профстажировки 2.0» присоединились более 160 тысяч студентов и молодых специалистов, победителями конкурса студенческих работ стали более 1,7 тысячи человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проект «Профстажировки 2.0» реализуют АНО «Россия — страна возможностей» и Общероссийский народный фронт совместно с Министерством науки и высшего образования РФ. Проект реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».