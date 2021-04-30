Одинцово, Московская область, , 17:37 — REGNUM Отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения открылось на базе Одинцовской областной больницы. Об этом 30 апреля сообщается на сайте правительства Московской области.

Медицинское учреждение будет оказывать экстренную медицинскую помощь пациентам с инфарктами и инсультами. Центр оснащен современным высокотехнологическим оборудованием, позволяющим выполнять все виды экстренных рентгенохирургических вмешательств, в том числе с использованием методов ультразвуковой диагностики.

«Мы продолжаем развивать сеть региональных сосудистых центров в Московской области, на данный момент их уже пятнадцать», — сказала министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

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