Москва, , 17:32 — REGNUM Министерство финансов наблюдает постепенное снижение уровня безработицы в России, заявил 30 апреля глава ведомства Антон Силуанов.

«Сейчас, несмотря на такой жесточайший локдаун, безработица уже достигла уровня чуть более 5%», — сказал министр, отметив, что сейчас уже можно говорить о «выходе на нормальные уровни занятости».

Напомним, согласно данным Росстата, уровень безработицы в России в марте составил 5,4% от экономически активного населения после 5,7% в феврале и 5,8% в январе.