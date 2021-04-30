Екатеринбург, , 17:35 — REGNUM В Свердловской области 1 мая 2021 года ожидается сильный ветер, предупредили жителей в региональном главке МЧС.

Порывы ветра могут достичь скорости 20 метров в секунду. Возможен обрыв линий электропередачи и повреждение кровли у зданий. Без особой необходимости на улицу лучше не выходить, предупредили в ведомстве.

Также в регионе продолжает действовать противопожарный режим. «При сильном порывистом ветре и бытовые, и природные возгорания могут приобрести масштабы бедствия», — добавили в МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 мая в Екатеринбурге прогремит салют в честь присуждения городу звания Города трудовой доблести.

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