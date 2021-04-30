Горно-Алтайск, , 17:26 — REGNUM Ситуация с паводками в Республике Алтай стремительно ухудшается. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС, уровень воды в реке Тулой в Турочакском районе за два часа поднялся на 79 см.

Вышедшая из берегов река затопила дорогу, отрезаны от сообщения с райцентром три села с населением более 800 человек. В селе Талон подтоплено два двора.

В Чойском районе уровень воды в реке Иша поднялся за два часа на 80 см. Движение по дороге регионального значения также ограничено. Водой отрезаны десять домов в селе Советское. Местные жители эвакуированы и размещены у родственников.

Река Улалушка в Майминском районе поднялась на 78 см. В результате в селе Алферово подтоплены четыре жилых дома. В Горно-Алтайске из-за подъёма уровня реки перекрыто движение по мосту в районе ул. Совхозная. Как отмечается, есть угроза разрушения моста.

«В результате интенсивного выпадения осадков в виде дождя, повышается уровень воды в р. Майма и р. Улалушка, создается угроза подтопление жилых домов в г. Горно-Алтайске. За 1 час произошел подъем уровня воды в водоемах до 1 метра», — отметили в управлении.

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