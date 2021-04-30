Марксовский район, , 17:31 — REGNUM В селе Звонаревка Саратовской области поздравили ветерана Великой Отечественной войны, легендарную регулировщицу Победы Марию Лиманскую. Об этом ИА REGNUM сообщили 30 апреля в пресс-службе Федеральной службе войск национальной гвардии.

У дома легендарной регулировщицы Пресс-служба Росгвардии

Патриотическая акция «Парад у дома ветерана» состоялась в преддверии 76-й годовщины Великой Победы. Сделанный в 1945 году на фоне полуразрушенных Бранденбургских ворот черно-белый снимок Лиманской, запечатленной за регулированием движения транспорта, стал одним из символов победы советских войск, который распространили практически все мировые СМИ.

В рамках празднования Победы во дворе дома ветерана был организован концерт, во время которого исполнили песни военных лет. После этого бойцы Росгвардии прошли строем перед домом ветерана, выразив ей таким образом дань уважения за защиту родины.

«Растроганная ветеран от всей души поблагодарила гостей за приятный сюрприз и отметила, что этот парад, как и парад 1945 года, навсегда останется в её памяти», — отмечается в сообщении.

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