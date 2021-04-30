Минск, , 17:24 — REGNUM Государственный долг Белоруссии на 1 апреля 2021 года составил 59,3 млрд белоруских рублей ($23,2 млрд в эквиваленте). Его рост к началу 2021 года составил 1,5 млрд бел. руб или 2,7%. Об этом 30 апреля сообщило министерство финансов республики.«Внешний государственный долг по состоянию на 1 апреля 2021 года составил 18,1 млрд. долларов США, уменьшившись с начала года на 0,5 млрд. долларов США (с учетом курсовых разниц), или на 2,4%», — сказано в официальном сообщении. В январе-марте 2021 года официальный Минск привлёк внешние государственные займы на $171,5 млн: $122,7 млн — правительства России; $40,3 млн — МБРР; $8,3 млн — Экспортно-импортного банка Китая; $0,2 млн — ЕБРР и СИБ. Погашение внешнего госдолга за этот же период составило $568,7 млн: $ 242,7 млн — правительства и банков России; $189,9 млн — банки Китая; $112,1 млн — ЕФСР; $22,0 млн — МБРР; $1,5 млн — ЕБРР и СИБ; $0,5 млн — Товарно-кредитная корпорация США.«Внутренний государственный долг по состоянию на 1 апреля 2021 года составил 11,8 млрд. рублей, увеличившись с начала года на 1,9 млрд. рублей (с учетом курсовых разниц), или на 19,1%, — сообщили в белорусском минфине. — В январе-марте 2021 года размещено внутренних валютных государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму 721,0 млн. долларов США. Погашено валютных государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 3,0 млн. долларов».

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