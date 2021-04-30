Бразилиа, , 20:30 — REGNUM В Бразилии за последние сутки зарегистрировали свыше 3 тыс. новых летальных исходов от коронавируса. Таким образом общее число смертей от COVID-19 превысило 400 тыс., сообщает 30 апреля бразильское министерство здравоохранения.

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От осложнений, вызванных COVID-19, скончались в общей сложности 401 186 человек. За последние сутки по указанной причине в стране умер 3 001 пациент.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта власти Бразилии ужесточили требования ношения защитных масок в аэропортах и самолетах из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.