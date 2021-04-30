Москва, , 17:19 — REGNUM Тема возможной встречи российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена обсуждалась в ходе телефонных переговоров на уровне глав нацбезопасности, сообщили 30 апреля в пресс-службе Совбеза РФ.

«[Секретарь СБ РФ] Николай Патрушев и [помощник американского президента по нацбезопасности] Джейкоб Салливан обсудили состояние и перспективы российско-американских отношений, а также возможность проведения встречи президентов России и США», — сообщили в пресс-службе российского Совбеза.

Добавим, что разговор был инициирован Вашингтоном.

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