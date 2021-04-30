Москва, , 17:17 — REGNUM Российское военное ведомство расширяет технические возможности базы ВМФ в сирийском порту Тартус, сообщает 30 апреля ТАСС со ссылкой на источник в военно-промышленном комплексе.

Агентство утверждает, что в сирийский Тартус из России будет доставлен плавучий док, резко расширяющий возможности ремонта и обслуживания кораблей и подводных лодок. По словам источника, база получит док в 2022 году.

Плавучий док позволит ремонтировать надводные корабли и подлодки прямо в Тартусе с помощью выездных бригад судоремонтников.

При этом корабли не надо будет отправлять на судоремонтные заводы в Россию.

На данный момент в Тартусе проводится только сервисное обслуживание кораблей силами плавучих мастерских из состава Черноморского и Балтийского флотов, поочередно дежурящих в Тартусе.

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