Москва, , 17:16 — REGNUM Российско-Германский сырьевой форум состоялся в конце апреля и был традиционно представительным. В работе форума приняли участие главы ключевых министерств и ведомств, представители высокотехнологичного бизнеса и науки двух стран. Первоначально встреча планировалась в Лейпциге, но прошла на нейтральной территории — в интернете. Онлайн формат продиктован требованиями, связанными с пандемией COVID-19.

Форум был организован Международным центром компетенций в горнотехническом образовании под эгидой ЮНЕСКО (он создан на базе Санкт-Петербургского Горного университета).

Открыл работу форума один из инициаторов его создания и председатель с российской стороны — ректор Санкт-Петербургского Горного университета Владимир Литвиненко.

Владимир Литвиненко «За пятнадцать лет работы Российско-Германский сырьевой форум зарекомендовал себя в качестве эффективной площадки, которая позволяет выстраивать нашим государствам надёжные двусторонние отношения в краеугольной для устойчивости любой национальной экономики сфере — энергетике».

Он констатировал, что ежегодно к форуму присоединяются всё новые и новые партнёры, усилия которых дают ощутимый результат. Так, сейчас к совместной работе активно подключился Дрезденский технический университет.

Владимир Литвиненко «Именно здесь, на этой конференции закладываются основы деловых отношений между нашей страной и ФРГ в будущем. Нет сомнений в том, что, как и прежде, они будут надёжными и взаимовыгодными».

Сопредседатель форума с немецкой стороны и экс-министр по охране окружающей среды ФРГ Клаус Тёпфер подчеркнул, что чем больше совместных проектов будет у двух стран, тем больше точек для партнерских отношений будет у государств.

Министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер отметил, что у России и ФРГ множество других перспективных направлений сотрудничества, помимо энергетики. Это и развитие цифровой экономики, и переработка промышленных отходов, и борьба с изменением климата.

Заместитель председателя Правительства РФ Александр Новак также подчеркнул в своей речи личный вклад Владимира Литвиненко в формирование столь представительной дискуссионной площадки, повышение уровня высшего технического образования и популяризацию науки. Кроме того, он поздравил Горный университет с завоеванием самого высокого среди отечественных вузов 12-го места в предметном рейтинге британского агентства QS.

Вице-премьер отметил, что уже сейчас доля чистой энергетики в России (солнечные станции, ветропарки, ГЭС и АЭС) составляет 41%.

Александр Новак «Мы намерены планомерно увеличивать эту цифру, в том числе за счёт законодательных инициатив в области контроля эмиссии парниковых газов, создания мотивации для её снижения, внедрения так называемых зелёных сертификатов».

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров отметил, что «Россия надеется на взвешенный подход Евросоюза при введении углеродного налога, равные условия для всех производителей и соответствие нормам ВТО». Кроме того, он сообщил западным партнёрам, что наша страна собирается освоить выпуск собственных автобусов, локомотивов и судов, работающих на водороде.

Генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев принял участие в работе пленарной сессии диалога «Европейская зелёная сделка: ее роль и влияние на партнёрство с Россией».

Открыл эту дискуссию посол Европейского союза в РФ Маркус Эдерер. Он отметил «новое сознание в России относительно этих тем»

Маркус Эдерер «В недавних выступлениях Президента России — обращении к Федеральному собранию и на климатическом саммите, организованном США, — в политическом плане мы видим конвергенцию зеленых повесток дня России и ЕС. Изменение климата и мероприятия, необходимые для борьбы с ним — это, конечно, большой шанс для европейско-российских связей».

Помощник руководителя Администрации Президента РФ Кирилл Молодцов подчеркнул, что Россия нацелена на взаимодействие с европейскими соседями по вопросам сокращения углеродного выброса при генерации энергии. При этом у России уже есть существенные результаты в этой области, которые в том числе отражаются в высоких ESG-оценках со стороны международных рейтинговых агентств.

В этой связи он подчеркнул, что наша страна готова учитывать зеленые приоритеты Европы, с учетом того, что Россия давно сформировала для себя «зеленую повестку» и активно реализует её.

При этом, по словам Кирилла Молодцова, актуальным вопросом остается адекватная оценка поглощающей способности российский лесов, так как показатели, которыми оперирует ЕС, в разы меньше по сравнению с соседними европейскими странами.

Автор «Необходимо говорить о глобальном энергетическом балансе, где Евросоюз является потребителем, а такие страны, как Россия, готовы выступать гарантирующими поставщиками энергоресурсов на протяжение XXI века. В этом смысле мы сами будем развивать технологии и готовы активно сотрудничать».

Генеральный директор ПАО «ФосАгро, глава Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев в своём выступлении поблагодарил организаторов диалога, которым традиционно удаётся создать условия для эффективного обмена опытом между наукой, бизнесом и властями.

Андрей Гурьев «Вопросы минимизации экологического воздействия при добыче и обогащении фосфатного сырья, производстве и применении минеральных удобрений постоянно находятся в центре внимания компании».

Он рассказал о применении ФосАгро наилучших доступных технологий. В частности, в горном деле это дистанционное подземное бурение, применение эмульсионных взрывчатых веществ с минимальным негативным воздействием на окружающую среду. В обогащении компания применяет систему замкнутого водооборота для снижения потребления первичных ресурсов.

ФосАгро является активным участникам создания в России по инициативе Президента РФ В.В. Путина «Зеленого стандарта» сельхозпродукции и продовольствия. Он предполагает применение минеральных удобрений с улучшенными экологическими характеристиками. В РФ введен в действие национальный стандарт на минеральные удобрения. Его ограничения на содержание токсичного кадмия в удобрениях в 3 раза более жесткие по сравнению с вводимыми в ЕС с июля 2022 года: 20 мг против 60 мг на кг действующего вещества.

Андрей Гурьев «Для обеспечения столь высокого качества продукции ФосАгро контролирует весь процесс производства — от добычи сырья до поставки удобрений потребителю. Это полностью соответствует концепции Farm to fork в рамках европейской Зеленой сделки».

Он напомнил, что в декабре 2020 года Совет директоров утвердил Климатическую стратегию ФосАгро.