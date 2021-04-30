Москва, 30 апреля 2021, 17:16 — REGNUM Российско-Германский сырьевой форум состоялся в конце апреля и был традиционно представительным. В работе форума приняли участие главы ключевых министерств и ведомств, представители высокотехнологичного бизнеса и науки двух стран. Первоначально встреча планировалась в Лейпциге, но прошла на нейтральной территории — в интернете. Онлайн формат продиктован требованиями, связанными с пандемией COVID-19.
Форум был организован Международным центром компетенций в горнотехническом образовании под эгидой ЮНЕСКО (он создан на базе Санкт-Петербургского Горного университета).
Открыл работу форума один из инициаторов его создания и председатель с российской стороны — ректор Санкт-Петербургского Горного университета Владимир Литвиненко.
Он констатировал, что ежегодно к форуму присоединяются всё новые и новые партнёры, усилия которых дают ощутимый результат. Так, сейчас к совместной работе активно подключился Дрезденский технический университет.
Сопредседатель форума с немецкой стороны и экс-министр по охране окружающей среды ФРГ Клаус Тёпфер подчеркнул, что чем больше совместных проектов будет у двух стран, тем больше точек для партнерских отношений будет у государств.
Министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер отметил, что у России и ФРГ множество других перспективных направлений сотрудничества, помимо энергетики. Это и развитие цифровой экономики, и переработка промышленных отходов, и борьба с изменением климата.
Заместитель председателя Правительства РФ Александр Новак также подчеркнул в своей речи личный вклад Владимира Литвиненко в формирование столь представительной дискуссионной площадки, повышение уровня высшего технического образования и популяризацию науки. Кроме того, он поздравил Горный университет с завоеванием самого высокого среди отечественных вузов 12-го места в предметном рейтинге британского агентства QS.
Вице-премьер отметил, что уже сейчас доля чистой энергетики в России (солнечные станции, ветропарки, ГЭС и АЭС) составляет 41%.
Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров отметил, что «Россия надеется на взвешенный подход Евросоюза при введении углеродного налога, равные условия для всех производителей и соответствие нормам ВТО». Кроме того, он сообщил западным партнёрам, что наша страна собирается освоить выпуск собственных автобусов, локомотивов и судов, работающих на водороде.
Генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев принял участие в работе пленарной сессии диалога «Европейская зелёная сделка: ее роль и влияние на партнёрство с Россией».
Открыл эту дискуссию посол Европейского союза в РФ Маркус Эдерер. Он отметил «новое сознание в России относительно этих тем»
Помощник руководителя Администрации Президента РФ Кирилл Молодцов подчеркнул, что Россия нацелена на взаимодействие с европейскими соседями по вопросам сокращения углеродного выброса при генерации энергии. При этом у России уже есть существенные результаты в этой области, которые в том числе отражаются в высоких ESG-оценках со стороны международных рейтинговых агентств.
В этой связи он подчеркнул, что наша страна готова учитывать зеленые приоритеты Европы, с учетом того, что Россия давно сформировала для себя «зеленую повестку» и активно реализует её.
При этом, по словам Кирилла Молодцова, актуальным вопросом остается адекватная оценка поглощающей способности российский лесов, так как показатели, которыми оперирует ЕС, в разы меньше по сравнению с соседними европейскими странами.
Генеральный директор ПАО «ФосАгро, глава Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев в своём выступлении поблагодарил организаторов диалога, которым традиционно удаётся создать условия для эффективного обмена опытом между наукой, бизнесом и властями.
Он рассказал о применении ФосАгро наилучших доступных технологий. В частности, в горном деле это дистанционное подземное бурение, применение эмульсионных взрывчатых веществ с минимальным негативным воздействием на окружающую среду. В обогащении компания применяет систему замкнутого водооборота для снижения потребления первичных ресурсов.
ФосАгро является активным участникам создания в России по инициативе Президента РФ В.В. Путина «Зеленого стандарта» сельхозпродукции и продовольствия. Он предполагает применение минеральных удобрений с улучшенными экологическими характеристиками. В РФ введен в действие национальный стандарт на минеральные удобрения. Его ограничения на содержание токсичного кадмия в удобрениях в 3 раза более жесткие по сравнению с вводимыми в ЕС с июля 2022 года: 20 мг против 60 мг на кг действующего вещества.
Он напомнил, что в декабре 2020 года Совет директоров утвердил Климатическую стратегию ФосАгро.