Горно-Алтайск, , 17:15 — REGNUM На территории столицы Республики Алтай объявлен режим ЧС в связи с осложнением паводковой обстановки. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, ситуация обострилась также в Турочакском, Чойском и Майминском районах.

В связи с этим глава республики Олег Хорохордин поручил первому вице-премьеру Виталию Махалову в постоянном режиме мониторить ситуацию и делать доклады ежечасно.

«Функционирующий режим повышенной готовности объявлен для всех сил и средств, важно не допустить чрезвычайных ситуаций, человеческих жертв и минимизировать все риски подтопления жилых домов», — отметил он.

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