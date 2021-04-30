Горно-Алтайск, 30 апреля 2021, 17:15 — REGNUM На территории столицы Республики Алтай объявлен режим ЧС в связи с осложнением паводковой обстановки. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, ситуация обострилась также в Турочакском, Чойском и Майминском районах.
В связи с этим глава республики Олег Хорохордин поручил первому вице-премьеру Виталию Махалову в постоянном режиме мониторить ситуацию и делать доклады ежечасно.
«Функционирующий режим повышенной готовности объявлен для всех сил и средств, важно не допустить чрезвычайных ситуаций, человеческих жертв и минимизировать все риски подтопления жилых домов», — отметил он.
Читайте ранее в этом сюжете: Жителей Алтая предупредили о сильных ливнях и выходе рек из берегов