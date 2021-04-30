Лондон, , 17:13 — REGNUM Руководство английского футбольного клуба «Эвертон» намерено заполучить 28-летнего атакующего полузащитника «Барселоны» и сборной Бразилии Филиппе Коутиньо, контракт которого с «сине-гранатовыми» истекает летом 2023-го года. Об этом 30 апреля сообщило испанской издание Mundo Deportivo.

Transfermarkt на данный момент оценивает Коутиньо в 40 миллионов евро, что в три раза меньше стоимости, за которую футболист три года назад покинул Англию.

Филипе Коутиньо пропустил большую часть сезона из-за разрыва медиальной коллатеральной связки. В текущем сезоне бразилец принял участие лишь в 12-ти матчах испанской Примеры, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

Коутиньо перешел в «Барселону» зимой 2018-го года из «Ливерпуля» за 120 миллионов евро.