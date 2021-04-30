Ворсино, Калужская область, , 17:57 — REGNUM На строящемся предприятии ООО «Хаят Консюмер Гудс» особой экономической зоны «Калуга» в посёлке Ворсино будут производить бумажную продукцию санитарно-гигиенического назначения. Предполагаемый общий объем инвестиций в новое производство составляет 7,14 млрд рублей. Об этом 30 апреля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Губернатор Владислав Шапша познакомился с ходом строительства завода. Фото Анны Золотиной. Пресс-служба правительства Калужской области.

Губернатор Владислав Шапша на месте познакомился с ходом строительства завода, где сегодня работы идут внутри здания, площадь которого достигает 9 тысяч кв.м. Общая площадь застройки превышает 100 тысяч кв.м. Строительные работы и установку оборудования планируется завершить к ноябрю 2021 года.

Основанная в Турции группа компаний «Хаят» работает с 1987 года. Специализируется на производстве чистящих и моющих средств, санитарно-гигиенической бумажной продукции и средств гигиены. Дочерние предприятия компании расположены в странах Ближнего Востока, Восточной Европы и Африки.

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