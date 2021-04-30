Москва, , 17:09 — REGNUM Запрет на экспорт бензина из России может быть введён сроком на три месяца. Проект соответствующего постановления правительства, разработанный Минэнерго, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Из документа следует, что целью введения ограничений является обеспечение стабильной ситуации на внутреннем рынке в периоды пикового спроса и проведения ремонтных работ на НПЗ.

Предполагается, что запрет будет касаться экспорта бензина марок Аи-80, Аи-92, Аи-95, Аи-98, а также некоторых видов лёгких дистиллятов. Исключение предусмотрено для топлива, вывозимого для нужд Минобороны России или перемещаемое физическими лицами для личного пользования.

Предполагаемая дата вступления решения в силу — 26 июня 2021 года.