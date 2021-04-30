Москва, , 17:08 — REGNUM Вопросы сотрудничества, в том числе по линии Россия-Монголия-Китай обсудили заместитель российского министра иностранных дел Игорь Моргулов и монгольский посол в РФ Дуламсурэн Дава, сообщили 30 апреля в пресс-службе МИД России.

Встреча в Москве состоялась сегодня, 30 апреля. «В ходе беседы стороны обсудили ряд тем двустороннего взаимодействия, сотрудничества в формате Россия-Монголия-Китай, а также вопросы организации празднования 100-летнего юбилея установления дипломатических отношений между Россией и Монголией», — сообщили в МИД РФ.

Напомним, столетие со дня установления дипотношений Москвы и Улан-Батора будет отмечаться 5 ноября 2021 года.

Читайте ранее в этом сюжете: В Монголии отметят 100-летие дипломатических отношений с Россией