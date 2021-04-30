Нью-Дели, , 17:09 — REGNUM Правительство Индии в рамках чрезвычайно ситуации выделило финансирование военным на борьбу со второй волной коронавируса в стране, пишет 30 апреля CNN.

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«Финансирование поможет fрмии устанавливать и обслуживать центры для карантина и больницы, производить замену и ремонт материалов и магазинов, а также обеспечивать необходимые средства для работ, которые потребуются для борьбы против COVID», — написал министр обороны Индии Раджнатх Сингх в своем Twitter.

Напомним, девятый день подряд страна зафиксировала свыше 300 тыс. случаев заражения коронавирусом, увеличив общее количество до 18 762 976.