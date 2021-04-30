Санкт-Петербург, , 17:15 — REGNUM Гостями военного парада на Дворцовой площади Санкт-Петербурга 9 мая 2021 года станут 250 ветеранов из Петербурга и Ленинградской области. С учетом эпидемической ситуации, ветеранские трибуны будут заполнены на 50%, места для других гостей — на 75%. Все гости предстоящего парада должны будут предъявить либо справку о вакцинации, либо справку о наличии антител, либо отрицательный ПЦР-тест.

Об этом 30 апреля сообщили в Смольном, рассказав и о других мероприятиях в Северной столице в День Победы.

По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, подготовлена обширная культурная программа, которая пройдет при соблюдении всех мер по предотвращению распространения коронавируса.

«Впервые в «неюбилейный» год ветераны получат единовременную денежную выплату», — сказал Александр Беглов. У ветеранов и блокадников будет бесплатный проезд в метро и на всех видах наземного транспорта 7, 8, 9 мая.

Традиционный концерт на дворцовой площади в этот раз 9 мая, как и в прошлом году, не состоится, однако праздничные концерты пройдут в БКЗ «Октябрьский» и Ледовом дворце. Свои программы к Дню Победы подготовили Капелла, Мюзик-холл и другие учреждения культуры. Патриотическая акция «Бессмертный полк» в этом году вновь пройдет только в онлайн-режиме.

При этом в завершение праздничных торжеств 9 мая в Петербурге в 22 часа будет дан праздничный салют из 30 залпов в сопровождении фейерверка.

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