Москва, , 17:00 — REGNUM Скоростной международный поезд «Ласточка» отправился в первый рейс по маршруту Москва-Минск, сообщает 30 апреля «Интерфакс».

В 16:00 мск первая «Ласточка» отправилась с Белорусского вокзала Москвы и должна прибыть в Минск в 22:55 мск.

В церемонии отправки первого скоростного поезда участвовали глава РЖД Олег Белозеров, министр транспорта России Виталий Савельев и госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. В режиме телемоста также принимал участие министр транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Авраменко.

РЖД заявляет, что «Ласточки» между столицами России и Белоруссии будут курсировать ежедневно по зеркальному расписанию два раза в день.

Скоростные электропоезда «Ласточка» будут курсировать между Москвой и Минском в пятивагонном исполнении с тремя классами обслуживания пассажиров — бизнес, эконом и базовый. Каждый поезд рассчитан на 349 мест.

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