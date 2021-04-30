Москва, , 16:59 — REGNUM Актриса Лиза Арзамасова ждёт ребёнка. Об этом она сообщила в своём Instagram-аккаунте 30 апреля.

https://www.instagram.com/p/COSCAdrhtJk/

Актриса опубликовала видео с тренером Ильёй Авербухом, где они пожелали подписчикам «хорошего дня и хороших добрых новостей». «Делимся нашей радостью сами, пока нас в этой радости не стали «разоблачать» бдительные наблюдатели», — подписала пост звезда телесериала «Папины дочки».

ИА REGNUM напоминает, что для Лизы Арзамасовой это будет первый ребёнок. У Авербуха уже есть 16-летний сын Мартин от первого брака.

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