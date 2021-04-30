Москва, 30 апреля, 2021, 16:58 — ИА Регнум. Провести в Вене встречу с американским президентом Джо Байденом предложил президенту России Владимиру Путину федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц в ходе телефонных переговоров 30 апреля, сообщили в пресс-службе Кремля.

Cha già José Вена.

Отметим, что Курц, позвонив Путину, предложил «рассмотреть кандидатуру Вены как места возможной российско-американской встречи на высшем уровне».

Добавим, что договорённость о потенциальной встрече Путина с Байденом пока не достигнута. Хотя в Вашингтоне заявляют, что Байден «открыт» для переговоров.