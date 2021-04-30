Нижний Новгород, , 16:57 — REGNUM Поскольку уровень воды в Горьковском водохранилище подошел к критической отметке Нижегородская ГЭС начала холостой сброс воды. Об этом сообщили в мэрии столицы Приволжья.

В муниципалитете отмечают, что из-за этого в пяти районах Нижнего Новгорода — Автозаводском, Канавинском, Ленинском, Московском и Сормовском могут случиться подтопления.

Всего в зоне риска могут оказаться 638 дач и 21 жилой дом, в которых проживают более 2,3 тысячи человек.

Власти города поручили руководству районных администраций организовать круглосуточный мониторинг паводковой обстановки и готовиться к развертыванию пунктов временного размещения в случае начала эвакуации нижегородцев из зоны подтопления.