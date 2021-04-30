Мадрид, , 16:57 — REGNUM 30 апреля испанская газета Mundo Deportivo сообщила о намерении руководства «Валенсии» продлить контракт с 25-летним фланговым защитником сборной Испании Хосе Гайя, текущее соглашение которого с «летучими мышами» рассчитано до середины 2023-го года.

Transfermarkt оценивает испанца в 35 миллионов евро. Ранее сообщалось о заинтересованности к Гайя со стороны «Барселоны».

В текущем сезоне Гайя принял участие в 29-ти матчах испанской Примеры, в которых отметился забитым мячом и пятью голевыми передачами.