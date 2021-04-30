Тамбов, , 16:55 — REGNUM В Тамбовской области за прошедшие пять лет на отрасль культуры было направлено 1,8 млрд рублей, из них 1,7 млрд рублей — это средства региональной казны, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Прирост средств за пятилетний период составил 35%.

Заседание коллегии управления культуры и архивного дела Тамбовской области Tambov.gov.ru

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Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин сегодня, 30 апреля, принял участие в заседании коллегии управления культуры и архивного дела, на котором подвели итоги работы отрасли за прошлый год и наметили задачи на ближайшую перспективу. Глава региона высоко оценил достигнутые успехи, поблагодарил за работников культуры и подчеркнул, что не надо сбавлять темпы.

Как отметил начальник управления культуры и архивного дела области Юрий Голубев, 2020 год для культурной сферы Тамбовщины, как и для всей страны, стал непростым периодом. Но регион выдержал вызовы пандемии. Власти обращают внимание на то, что ограничительные меры даже стали своего рода катализатором внедрения цифровых технологий, освоения онлайн-пространства, импульсом к созданию новых социальных практик. Изменился формат работы с населением, расширилось информационное присутствие в сети Интернет, возросла активность взаимодействия с жителями в дистанционном режиме. Выросло число онлайн проектов для различных целевых групп населения.

Несмотря на пандемию, у Тамбовской области самый высокий показатель посещаемости учреждений культуры в ЦФО — свыше 5 млн посещений. И один из самых высоких (третье место в России) показателей по охвату детей дополнительным образованием.

«Практикой доказано, что население испытывает потребность в наших услугах, а сфера культуры превращается в одну из самых динамично развивающихся. Эту тенденцию подтверждает и национальный проект «Культура», — отметил Юрий Голубев.

В прошлом году Тамбовская область одной из первых в стране, уже в сентябре, полностью освоила средства национального проекта. Все мероприятия в рамках национального проекта были выполнены качественно и в срок. Это позволило почти в два раза увеличить федеральное финансирование — со 115,4 млн рублей до 221,3 млн рублей в этом году. В качестве бонуса за досрочное кассовое исполнение в 2020 году Министерством культуры России дополнительно выделены средства на приобретение автоклуба. Он будет приобретен для Мичуринского района.

В этом году реализация мероприятий национального проекта не сбавляет темпов. Будет построен дом культуры в селе Донское и отремонтирован ДК в селе Зеленое Рассказовского района. Также отремонтируют детскую школу искусств Котовска. Оснастят музыкальными инструментами и оборудованием тамбовский колледж искусств и четыре школы. Создадут три новые модельные библиотеки, откроют два виртуальных концертных зала. Работы по всем этим направлениям активно ведутся.

Работники культуры проходят обучение в ведущих вузах страны. Растет число участников программы «Волонтеры культуры». Некоммерческие организации выигрывают гранты на творческие проекты. На портале культура. рф транслируются значимые тамбовские фестивали, театральные постановки, событийные мероприятий. Музеи разрабатывают цифровые гиды для платформы Artefakt.

«Все, что сделано в сфере культуры, вопреки пандемии и ограничениям, заслуживает самой высокой оценки и слов искренней признательности. Мы оставались лучшими из лучших», — сказал губернатор Александр Никитин.

Говоря о финансировании, он напомнил, что за пять лет на развитие культуры было направлено 1,8 млрд рублей, прирост составил 35%. Из них 1,7 млрд рублей — это средства областного бюджета. Александр Никитин подчеркнул, что за пять лет ни в одной отрасли, кроме культуры, нет такого прироста вклада регионального бюджета.

Главной задачей на ближайшие три года глава региона назвал подготовку и празднование 150-летия Сергея Рахманинова и дал ряд поручений. Также Александр Никитин отметил, что в этом году необходимо восстановить событийные мероприятия, соблюдая требования Роспотребназдора. Он пожелал работникам культуры дальнейших успехов и вручил лучшим представителям отрасли награды.